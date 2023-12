Baar

Der "Freiheitskampf" ist vorbei: Eine Linde erinnert an den Bürgerverein Baar

Plus Der Bürgerverein Baar hat sich aufgelöst. Ein Baum erinnert nun an den "Freiheitskampf", den der Verein für die Selbstständigkeit der Gemeinde geführt hat.

Am 25. August beschloss der Bürgerverein Oberes Paartal e. V. seine Auflösung. Das Restvermögen des Vereins sollte für die Pflanzung eines Baumes verwendet werden. Und genau dieser Baum, eine Linde, wurde am Freitag an der Bachbrücke Ecke Schulstraße und Zeller Straße in Baar eingepflanzt. Er erinnert künftig an den "Freiheitskampf", den der Verein für die Selbstständigkeit Baars geführt hat.

Bereits morgens rückten die Mitarbeiter der Baumschule Christoph aus Weichenberg an und schritten zur Tat. Bald soll auch noch ein graviertes Schild daran erinnern, dass der Baum vom Bürgerverein Oberes Paartal gespendet wurde. Und während der Baum fachmännisch eingepflanzt wurde, schwelgten einige Mitglieder des Vereins bei Glühwein und Plätzchen in Erinnerungen.

