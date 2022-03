Baar

Gegenkandidat Ruisinger kritisiert Gehalt des Baarer Bürgermeisters

Plus Ruisinger bezeichnet seinen Ex-Rivalen im Kampf ums Baarer Rathaus in der Bürgerversammlung als "hochdotierten Bürgermeister". Dieser reagiert gelassen.

Von Stefanie Brand

Bei der ersten Bürgerversammlung von Baars Bürgermeister Roman Pekis war vieles anders. Geladen hatte der Rathauschef in die Mehrzweckhalle in Baar – wegen Corona, erklärte aber auch, dass die Bürgerversammlung im nächsten Jahr in Heimpersdorf und anschließend alle Jahre im Wechsel stattfinden soll. Knapp 40 Baarerinnen und Baarer waren gekommen. Sie hatten verschiedene Anliegen, die von Kritik am Gehalt des Bürgermeisters bis zur Heizung der Schule reichten.

