Haftbefehl: Polizei erwischt Gesuchten an seinem Arbeitsplatz

Die Beamten wollen den 58-Jährigen an seiner Arbeitsstelle in Dachau festnehmen. Doch er leistet erheblichen Widerstand. Und er beleidigt die Beamten.

Erheblichen Widerstand gegen seine Verhaftung hat ein 58-Jähriger aus dem Gemeindebereich Erdweg geleistet, als ihn die Polizei am Dienstag an seiner Arbeitsstelle in Dachau-Ost verhaften wollte.

Gegen den Mann lag laut Polizei ein Haftbefehl wegen mehrerer Fälle des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr vor. Als ihn Beamte der Inspektion Dachau gegen 8 Uhr an seinem Arbeitsplatz festnehmen wollten, reagierte der Mann erheblich aggressiv. Deshalb sollte er gefesselt werden. Dagegen wehrte sich der Mann nach Kräften, konnte aber schließlich überwältigt werden.

Während des Transports zur Dienststelle beleidigte er fortwährend die beiden Beamten und versuchte, das Dienstauto zu beschädigen. Deshalb erwartet den 58-Jährigen nun ein weiteres Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und versuchter Sachbeschädigung. Im Anschluss wurde er der 58-Jährige in eine Justizanstalt eingeliefert. (AZ)