Dasing

vor 2 Min.

Für die Kinder der Wurzelkita in Dasing gibt es eine Lösung

Plus Die komplette Schließung der Wurzelkita in Dasing ist inzwischen vom Tisch. Zwar bekommt jedes Kind eine Betreuung, doch nicht alle Eltern sind zufrieden.

Von Marina Wagenpfeil

Gute Nachrichten aus Dasing: Statt der Schließung der Kindertagesstätte Wurzelkinder in Dasing gibt es nun doch eine Betreuungsmöglichkeit für alle 75 Kinder. Wegen des Personalmangels müssen allerdings die Betreuungszeiten gekürzt werden. Außerdem muss eine Kindergruppe in den Hort an der Schule umziehen. Von einigen Eltern kommt jedoch Kritik an der Lösung - und an der Kommunikation mit den betroffenen Familien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen