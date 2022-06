Das Baugebiet am Badanger beschäftigt die Echsheimer

Plus Hat Pöttmes fast eine Million Euro am Baugebiet "Badanger" verdient? Ist ein Gewerbegebiet geplant? Diese Fragen und noch mehr bewegen die Echsheimer.

In Redelaune waren jüngst die knapp 30 Besucherinnen und Besucher der Bürgerversammlung in Echsheim (Markt Pöttmes). Einige der Fragen drehten sich um das Baugebiet „Nähe Badanger“ aber auch um ein mögliches neues Gewerbegebiet oder die neu ausgebaute Straße von Pöttmes nach Kühnhausen.