Die Ecknacher Pfarrkirche strahlt in neuem Glanz

Rund eine Million Euro hat die Sanierung des Turms, des Chors und des Kirchenschiffs von 1972 gekostet. Die Arbeiten sind nun fast abgeschlossen.

Im neuen Glanz strahlt nun wieder die Ecknacher Pfarrkirche St. Peter und Paul. Im Juni 2017 hatte die bischöfliche Finanzkammer ein Ingenieurbüro beauftragt, den aktuellen Zustand des gesamten Ecknacher Kirchenkomplexes auf Standsicherheit zu überprüfen. Festgestellt wurden Schäden an der historischen Bausubstanz wie Turm und Chorraum. Am 1972 neu gebauten Kirchenschiff mit seinem Schmetterlingsdach stellte man ebenfalls erhebliche Mängel fest.

Im Dezember 2020 beauftragte die Diözese Augsburg dann das Architekten-Büro Fay aus Aichach mit den Ausschreibungen der Gewerke zur Sanierung der Pfarrkirche von Ecknach. Einige Monate später liefen die ersten Renovierungsarbeiten an. Die Kostenschätzung für die Instandsetzung des Turms, des Chors und des neuen Kirchenschiffs lag bei etwas über einer Million Euro.

Eine Million Euro hat die Sanierung insgesamt gekostet

Wie Hans Burgmair von der Kirchenverwaltung erzählt, wurden mit der Schädlingsbekämpfung im historischen Turm und im Dachstuhl des Chorraumes begonnen. Ausgetauscht wurden alle - teilweise blinden - Kirchenfenster. Mit einem neuen Farbanstrich versehen wurden der historische Turm mit Chor und das 1972 gebaute Kirchenschiff. Zum Teil erneuert wurden die Balken des Dachstuhles vom Turm und alten Choranbau. Neu gelagert wurden die Glocken. Zwei Joche mussten komplett erneuert werden. Ein Kirchenmaler gab dem Chorraum und den alten Hochaltar seinen einstigen Glanz zurück.

Viele der Arbeit wurden von Helfern der Kirchengemeinde erledigt. So wurde die Hecke am Haupteingang gerodet, die Zwischenböden im Turm erneuert und die alten elektrischen Leitungen im Turm zurückgebaut. Inzwischen ist auch die Außenanlage fertiggestellt. Die Blumenwiese auf der rechten Seite des Haupteingangs soll nicht nur den Pflegeaufwand verringern, sondern auch eine Augenweide für die Kirchenbesucher sein. Ein besonderer Blickfang ist das Missionskreuz auf der linken Seite des Haupteingangs, das ebenfalls restauriert wurde. Insgesamt wurden bisher mehr als 300 Stunden ehrenamtlich geleistet. "Aber es gibt schon noch einiges zu tun", sagt Burgmair.

Renoviert wurde auch der Innenbereich des historischen Chors. Foto: Erich Echter

Als Letztes steht noch die Fertigstellung der Elektroarbeiten und die Restaurierung der Sakristei aus. Zwar sei die Finanzierung der Sanierungsarbeiten laut Burgmair weitgehend gewährleistet, aber Spenden seien herzlich willkommen. Das restaurierte Kirchenschiff der Pfarrkirche wurde 1972 fertiggestellt und im selben Jahr am 24. September von Bischof Josef Stimpfle eingeweiht - damals ein großer Tag für die Gemeinde Ecknach. Den Abschluss der Arbeiten möchte die Pfarrei an Kirchweih am 15. Oktober feiern. Mit in die Feierlichkeiten eingebunden wird auch das 50. Jubiläum des Ecknacher Kindergartens.