Unbekannter will Auto auf Fitnessstudio-Parkplatz in Ecknach aufbrechen

Offenbar hat es der Täter auf den sichtbar im Auto liegenden Geldbeutel abgesehen. Er versucht, die Seitenscheibe einzuschlagen. Doch er scheitert.

Zu einem versuchten Aufbruch eines Autos ist es am Montagabend in Ecknach ( Aichach) gekommen. Der Wagen war auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Karl-Schiller-Straße abgestellt.

Laut Polizei hat ein Unbekannter zwischen 17.30 und 20 Uhr versucht, den schwarzen VW Touran einer 60-jährigen Frau aufzubrechen. Der Täter wollte die hintere linke Seitenscheibe einschlagen. Er hatte es offenbar auf den sichtbar im Wagen liegenden Geldbeutel abgesehen. Die Seitenscheibe splitterte jedoch nur. Der Täter konnte den Aufbruch nicht vollenden. Eventuell sei er auch durch eine hinzukommende Person gestört worden, so die Polizei. Der Sachschaden an der Seitenscheibe wird auf rund 350 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aichach unter 08251/8989-0 entgegen. (AZ)