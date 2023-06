51-Jährige fährt bei Erdweg mit Krad auf Auto auf

Ein 83-jähriger Mann will mit seinem Auto abbiegen und bremst ab. Die Krad-Fahrerin hinter ihm fährt auf. Dabei wird die Frau schwer verletzt.

Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwoch bei Erdweg gekommen. Dabei erlitt eine 51-jährige Frau, die mit einem Kleinkraftrad unterwegs war, schwere Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 13.30 auf der Staatsstraße 2054. Ein 83-jähriger Mann war dort mit seinem Auto von Erdweg in Richtung Unterweikertshofen unterwegs. Die 51-Jährige fuhr hinter ihm. Kurz vor dem Ortsteil Guggenberg auf Höhe der Straße Am Brand wollte der 83-Jährige nach rechts in diese abbiegen und bremste deshalb ab. Die Kraftradfahrerin fuhr auf das Auto auf und stürzte.

Während der 83-Jährige unverletzt blieb, erlitt die 51-Jährige schwere Verletzungen. Ein Rettungshelikopter brachte sie in eine Münchner Klinik. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. (AZ)