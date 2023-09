Gebenhofen/Anwalting

vor 34 Min.

Schwarzbau-Aktivitäten am Affinger Bach sorgen für Ärger

Plus Ansätze für ein Gebäude und ein Brunnen sind zwischen Gebenhofen und Anwalting entstanden. Genehmigt ist das nicht. So reagiert das Landratsamt.

Von Carmen Jung

Für Josef Schmid ist der Fall klar: "Der macht, was er will." Dieser Eindruck drängt sich tatsächlich auf beim Blick auf ein Grundstück am Affinger Bach zwischen Gebenhofen und Anwalting ( Affing). Dort sind unter anderem Ansätze für ein Gebäude zu sehen, ein Brunnen, ein Zaun und eine Leitung zum Graben, dem der Grundstücksbesitzer Wasser entnimmt. Genehmigt ist all das nicht, weshalb von einem Schwarzbau gesprochen werden kann.

Seit etwa einem Jahr geht das laut Bürgermeister Markus Winklhofer so auf dem Areal südlich der Affinger Straße zwischen den beiden Affinger Ortsteilen. Das Treiben kam jüngst am Rande der Finanzausschusssitzung zur Sprache. Da war die Rede davon, dass der Besitzer die Haltung von Hühnern, Enten und Gänsen auf dem Grundstück plane, ebenso wie einen Froschteich. Schmid, der aus Anwalting kommt, berichtete. "Der hat aus Betonsteinen schon fast ein Haus gebaut." Michael Zeitlmeir, der in Gebenhofen lebt, ergänzte: "In Garagengröße."

