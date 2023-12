Am Samstag gibt es Karten für die Zeller Narrensitzungen

Die Tickets für Narrensitzungen von Zell ohne See sind gefragt. Am Samstag findet der Vorverkauf statt. Interessierte müssen geduldig sein.

Mitten in der Adventszeit laufen in Griesbeckerzell ( Aichach) hinter den Kulissen die Vorbereitungen für die Faschingssaison 2024 auf Hochtouren. Wer im neuen Jahr das Programm der Faschingsgesellschaft Zell ohne See nicht verpassen möchte, sollte sich das Wochenende vormerken. Es startet der Vorverkauf für den Inthronisationsball und die Narrensitzungen.

Die Karten können am Samstag, 9. Dezember, ab 14 Uhr im Vereinsheim am Hang 18a gekauft werden. Beim traditionellen Inthronisationsball am 5. Januar werden dann Hofstaat und Garden zum ersten Mal ihr neues Programm präsentieren. Für Musik sorgt das Duo Grenzenlos. Da die Faschingssaison besonders kurz ausfällt, wird der Inthronisationsball mit dem Burschen- und Derndlball zusammengelegt.

Die erste Narrensitzung findet in Zell am 19. Januar statt

Höhepunkte im Zeller Fasching sind wie immer die Narrensitzungen, die stets eine große Schar an Besuchern anlocken. Insgesamt sechs Narrensitzungen wird es geben. Die Erste findet am Freitag, 19. Januar, statt. Die Narrensitzungen finden an drei aufeinander folgenden Wochenenden jeweils freitags und samstags statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Wer dabeisein möchte, braucht vermutlich Geduld. Die Interessenten stehen stets Schlange für Karten. Die Tickets für die Narrensitzungen waren in den vergangenen Jahren innerhalb kurzer Zeit vergriffen. Wegen zahlreicher Anfragen gehen die Veranstalter laut Mitteilung davon aus, nicht alle Ticket-Wünsche erfüllen zu können. Eine telefonische Kartenbestellung ist nicht möglich. Die Karten für die Veranstaltungen müssen vor Ort bezahlt werden. (AZ)