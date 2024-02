Faschingsumzug in Griesbeckerzell: So wird der Verkehr geregelt

Zell ohne See startet am Sonntag um 14 Uhr den großen Faschingsumzug. Dafür wird nicht nur die Ortsdurchfahrt gesperrt. Was sonst noch zu beachten ist.

Seit Wochen arbeiten und werkeln die Mitglieder der Faschingsgesellschaft Zell ohne See für das große Finale der Faschingssaison: Am Faschingssonntag, 11. Februar, findet im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell wieder der große Faschingsumzug statt. Wer am Sonntag in dieser Richtung mit dem Auto unterwegs ist oder als Zaungast dabei sein will, sollte wissen, wie der Verkehr gelenkt wird.

Mit dem typischen Schlachtruf „Zell Ahoi“ wird das Zeller Narrenschiff pünktlich um 14 Uhr "in See stechen" und der Umzug beginnen. Anschließend zieht sich der bunte Gaudiwurm mit zahlreichen Motivwagen und Fußgruppen durch die Zeller Gassen. Die Route verläuft auch diesmal wieder über die Lorenzstraße in die Siedlerstraße und dann zurück über die Feldstraße in Richtung Lorenzstraße.

Von Aichach aus gibt es einen Shuttlebus zum Zeller Faschingsumzug

Während des Umzugs ist die Ortsdurchfahrt für den normalen Verkehr komplett gesperrt. Besucher können Parkplätze außerhalb des Ortes nutzen. Die Stadt Aichach hat außerdem wieder einen Shuttlebus-Service organisiert, der das närrische Publikum von Aichach nach Griesbeckerzell bringen wird und natürlich auch wieder zurück.

Um den Verkehr besser regeln zu können, wird die Ortsverbindungsstraße von Griesbeckerzell nach Obergriesbach ab der Hofgartenstraße zur Einbahnstraße deklariert. Ebenso wird der Zeller Weg im Nachbarort Obergriesbach wegen des Faschingsumzugs von 12 bis 18 Uhr in Fahrtrichtung Griesbeckerzell gesperrt.

Aufgrund erhöhter Sicherheitsauflagen haben die zuständigen Behörden laut Mitteilung für die Dauer des Faschingsumzugs in der kompletten Gärtnerstraße in Griesbeckerzell ein beidseitiges Parkverbot verhängt, damit diese als Rettungsweg genutzt werden kann. Das Parkverbot gilt auch für Anwohner. (pas)

