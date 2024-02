Hollenbach

vor 51 Min.

Darf Hollenbach heuer sein 1000-jähriges Bestehen feiern?

Plus Eine Urkunde aus dem Jahr 1024 könnte der älteste Beleg für die Gründung des heutigen Orts Hollenbach sein. Der Geschichtskreis soll nun klären, ob das Alter belegt werden kann.

Von Johann Eibl

Das Interesse an Bürgerversammlungen war vor einigen Jahren größer als es heute üblich ist. Diese pauschale Aussage darf man durchaus treffen. Aber sie gilt nicht für alle Kommunen in gleicher Weise. In der Gemeinde Hollenbach ist das Interesse am politischen Geschehen ungebrochen hoch. Die Feuerwehrhäuser in Schönbach und Mainbach waren jeweils gut gefüllt, in den Bauhof in Motzenhofen waren 70 Männer und Frauen gekommen und beinahe so viele waren es auch am Dienstag im Hauptort, als in der Gaststube des TSV-Sportheims alle Plätze belegt waren.

Franz-Xaver Ziegler, der Bürgermeister, streifte in seinem Bericht die wichtigsten Themen, beispielsweise die Vermietung eines Gebäudes in Motzenhofen, um dort Asylbewerber einzuquartieren. Auch die Breitbandversorgung sorgte für eine größere Zahl von Fragen. Breiten Raum nahm auch die kommunale Wärmeplanung ein.

