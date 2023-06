Hollenbachs Bürgermeister Xaver Ziegler feiert mit 300 Gästen

Seinen runden Geburtstag feiert der Hollenbacher Bürgermeister Xaver Ziegler am Samstag nach. Dabei geht es für ihn hoch hinaus.

Richtige Feststimmung herrschte am Samstagabend in Motzenhofen (Gemeinde Hollenbach). Der Hollenbacher Bürgermeister Franz Xaver Ziegler hatte 300 Gäste zur Feier seines 40. Geburtstages geladen. Entsprechend groß war der Kreis der Gratulanten, die sich im Hof und im Stadel des Jubilars versammelten.

Um sich Gehör zu verschaffen, kletterte Ziegler zur Feier des Tages auf eine Europalette, wo er in gewohnt launiger Art die vielen Besucher begrüßte.

Von erhöhter Position aus begrüßte Xaver Ziegler seine Gäste. Foto: Johann Eibl

Landrat Klaus Metzger war da, ebenso Peter Tomaschko, Mitglied des Landtages, sowie viele Verwandte und Bekannte, nicht nur aus der Heimatgemeinde. Auch die beiden Pfarrer Stefan Gast und Thomas Herz drückten Ziegler die Hand.

Ziegler, der zum ersten Mal, seit er vor neun Jahren zum jüngsten Bürgermeister im Landkreis Aichach-Friedberg gewählt worden war, nahm erstmals zwei Wochen Urlaub am Stück. Die erste davon investierte er nahezu komplett in sein Jubelfest, bei dem der Wettergott in idealer Weise mitspielte. (jeb)