Unfallflucht auf Supermarktparkplatz in Motzenhofen

Ein 31-jähriger Autofahrer parkt nur wenige Minuten auf dem Parkplatz eines Supermarkts. Bei seiner Rückkehr bemerkt er einen frischen Unfallschaden.

Eine Verkehrsunfallflucht im Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen meldet die Aichacher Polizei. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag, 19. August, wurde aber erst jetzt angezeigt. Wie die Polizei berichtet, stellte ein 31-Jähriger am späten Vormittag sein Auto auf dem Parkplatz des Edeka-Supermarkts an der Bachfeldstraße ab. Als er nur wenige Minuten später wieder zu seinem Auto kam, stellte er an seiner Fahrertüre einen frischen Unfallschaden fest.

Der unbekannte Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten als verantwortlicher Fahrer nachzukommen, so die Polizei. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 08251/8989-0 mit der Polizeiinspektion Aichach in Verbindung zu setzen. (bac)