Beim Jubiläumskonzert des Musikvereins Hollenbach-Inchenhofen sind mehrere Orchester aus der Region in der Hollenbacher Pfarrkirche Peter und Paul zu Gast.

Vor zehn Jahren, am 25. Januar 2012, wurde der Musikverein Hollenbach-Inchenhofen gegründet. Um das zu feiern, hat der Verein am Sonntag, 24. Juli, zum Jubiläumskonzert in die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Hollenbach eingeladen, wobei er Unterstützung vom Nachwuchsorchester aus Altomünster und Sittenbach-Einsbach (Landkreis Dachau) und der Stadtkapelle Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) bekam.

Nachwuchsorchester aus dem Kreis Dachau spielt zu Beginn des Konzerts

Gleich zu Beginn des Jubiläumskonzerts nahm das Nachwuchsorchester aus Altomünster und Sittenbach-Einsbach die Zuhörer der gut zur Hälfte besetzten Pfarrkirche mit auf eine musikalische Reise. Bereits 1986 gründete sich das Nachwuchsorchester. Da die Musiker aber immer älter wurden, nannten sie sich bald nur noch Blasorchester. Erst 2020 folgte die erneute Neugründung des Nachwuchsorchesters. Das schwungvolle Gospel "Rock my Soul" bildete den Abschluss des ersten Teils, und endlich durften die Jubiläumsmusiker des Musikvereins Hollenbach-Inchenhofen ihr Können zeigen.

Entstanden aus einer Bläserklasse an der Hollenbacher Mittelschule gründete sich auf Initiative von sieben Bürgern der Musikverein Hollenbach-Inchenhofen mit 36 aktiven und passiven Mitgliedern. Unter der Leitung von Gerhard Haltmair starteten die Musiker. Nach mehreren Wechseln leitet nun seit 2018 Xurigaowa Boerzhijin das Orchester, ebenso wie die beiden anderen Gastorchester. Nach den Sequenzen einzelner Instrumentenensembles in "Transformers" ließen die Musiker den schwungvollen "Sternschnuppenwalzer" erklingen, bevor sie sich nach "Accidentally in Love", dem Soundtrack-Song aus "Shrek 2", mit "Pirates of the Caribbean" selbst ein Wunschlied erfüllten. Xurigaowa Boerzhijin dirigierte ihr Orchester dabei mit vollem Körpereinsatz, einem Lächeln und ist mit Mimik und Gestik absolut bei der Melodie und ihren Musikern.

So führte sie auch im dritten Teil des Konzerts die junge Stadtkapelle Nördlingen, die ihren Nachwuchs aus einer 2009 initiierten Bläserklasse der Grundschule bekommt, durch ihre Stücke. Die Klänge eines afrikanischen Zulu-Songs ("Siyahamba") fesselten genauso wie die erst zarten und dann dominanten Töne von "Call Me Maybe". Als sich jedoch nun auch die Musikerinnen und Musiker aus Inchenhofen und Hollenbach der Stadtkapelle anschlossen, bekamen die Zuhörerinnen und Zuhörer eine Kostprobe, wie wundervoll ein großes Orchester den Kirchraum musikalisch füllen kann. Obwohl sie nur einmal miteinander am Nachmittag geprobt hatten, schaffte es Xurigaowa Boerzhijin alle zu einem Gesamtensemble zu vereinen.

Beim Jubiläumskonzert des Musikvereins Hollenbach-Inchenhofen in der Hollenbacher Pfarrkirche führte Dirigentin Xurigaowa Boerzhijin die drei Orchester durch die Musikstücke. Foto: Claudia Mokosch

Orchester präsentieren die Bandbreite ihres Könnens

Mit Liedern wie "Songs of the Whalemen", "Happy" oder dem Soundtrack "Safe and Sound" aus "Hunger Games" präsentierten die Orchester die Bandbreite ihres Könnens. Franziska Tremmel führte durch das Programm und erklärte Hintergründe zu den einzelnen Titeln. Den Abschluss der Veranstaltung bildete die Zugabe "Rolling in the Deep", das von allen anwesenden Musikern gemeinsam gespielt wurde. Im Anschluss an das Konzert fand noch ein Stehempfang im angrenzenden Pfarrgarten und Pfarrheim statt.

Info: Ab Oktober können alle interessierten Musikerinnen und Musiker aus den beiden Ortschaften und der Umgebung für fünf Euro im Monat dem Verein nach einer vierwöchigen Probezeit beitreten. Interessenten können sich an Vorstand Thomas Reiner unter 0170/2442035 wenden.