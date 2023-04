Hollenbach

Rollerfahrer landet zwischen Motzenhofen und Mainbach im Graben

Ein Rollerfahrer landete am Mittwochabend zwischen Motzenhofen und Mainbach (Hollenbach) im Straßengraben. Der 58-Jährige war laut Polizei alkoholisiert.

Zwischen den Hollenbacher Ortsteilen Motzenhofen und Mainbach landet am Mittwochabend ein Rollerfahrer im Graben. Just in diesem Moment kommt die Polizei vorbei.

Ein Rollerfahrer ist am Mittwochabend an der Staatsstraße 2047 zwischen den Hollenbacher Ortsteilen Motzenhofen und Mainbach im Graben gelandet. Eine Streife der Polizei Aichach bemerkte den 58-Jährigen gegen 21 Uhr, als er bereits im Graben lag. Er stand auf und versuchte, sein Kleinkraftrad ebenfalls aufzurichten und auf den Radweg zurückzuschieben. Rollerfahrer landet bei Mainbach mit 1,2 Promille im Graben Der Grund, weshalb der Mann in den Straßengraben gefahren war, war schnell gefunden. Er wies nach Polizeiangaben eine Atemalkoholkonzentration von über 1,2 Promille auf. Daher musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den Rollerfahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Die Fahrt in den Straßengraben überstand er unverletzt. (nsi)

