Geparkten Mercedes angefahren - und verschwunden

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich in Inchenhofen ereignet. Wie die Polizei am Samstag berichtet, ereignete sich der Vorfall bereits am Donnerstag im Gewerbepark.

Geparkter Mercedes in Inchenhofen angefahren

Zwischen 15 und 19 Uhr wurde ein ordnungsgemäß geparkter Mercedes durch ein anderes Fahrzeug an der linken Heckseite angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, so die Polizei.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aichach zu melden unter Telefon 08251//8989-0.