Inchenhofen kratzt an der Zehn-Millionen-Euro-Grenze beim Etat

Inchenhofens Bürgermeister Toni Schoder warnt bei der Verabschiedung des Haushalts 2024 vor falschen Erwartungen in den Folgejahren. Auch das Glockengeläut im Wallfahrtsort ist Thema.

Mit knapp zehn Millionen Euro plant die Marktgemeinde Inchenhofen in diesem Jahr. In seiner Sitzung am Donnerstag beschloss der Gemeinderat den Haushalt. Zwei Wochen zuvor hatte man das umfangreiche Zahlenwerk bereits nicht-öffentlich besprochen. In der Zwischenzeit galt es lediglich, zwei Änderungen im Vermögenshaushalt noch einzuarbeiten. Die Einnahme durch die Investitionspauschale wurde auf rund 140.000 Euro erhöht, für die Gestaltung der Außenanlagen auf dem Friedhof im Ortsteil Sainbach werden nun 6000 Euro vorgesehen.

Ludolf Karletshofer brachte der neuen Kämmerin gegenüber – Irene Reichel hatte zum ersten Mal den Haushalt erarbeitet und vorgestellt – seine Anerkennung zum Ausdruck: "Keine Fragen – das ist das größte Kompliment." In ähnlicher Weise äußerte sich Bürgermeister Toni Schoder. Er wies zudem darauf hin, dass zwei Themen dem Etat 2024 ein Plus von insgesamt rund 700.000 Euro verschafften. Die Kreisumlage sinkt in diesem Jahr von 1,7 Millionen Euro auf 1,45 Millionen Euro, die Zuweisungen klettern von 320.000 Euro auf 780.000 Euro. Gleichzeitig warnte Schoder vor falschen Hoffnungen: "Das kann sich in ein, zwei Jahren eher ins Gegenteil drehen. Dass es genauso weiter flutscht, davon kann man nicht ausgehen." Von großer Bedeutung ist die Tatsache, dass dem Vermögenshaushalt in diesem Jahr über 330.000 Euro zugeführt werden können. Es zeichnet sich ab, dass sich dieser Trend fortsetzen werde, so Schoder. In den Kanalbau und in die Erschließung des Gewerbegebiets werden große Beträge fließen.

Haushalt Inchenhofen 2024

Verwaltungshaushalt 6,2 Millionen Euro

Vermögenshaushalt 3,7 Millionen Euro

Haushalt gesamt 9,9 Millionen Euro

Zuführung zum Vermögenshaushalt 330.000 Euro

Entnahme aus Rücklagen 1,8 Millionen Euro

Zuführung an Rücklagen keine

Kreditaufnahme keine

Gewerbesteuer 1,1 Millionen Euro

Einkommenssteuer 1,9 Millionen Euro

Schlüsselzuweisungen 780.000 Euro

Grundstücksverkäufe 500.000 Euro

Baumaßnahmen 2,1 Millionen Euro

Kanalbau 1,2 Millionen Euro

Kreisumlage 1,45 Millionen Euro

Grundstückskäufe 800.000 Euro

Personalausgaben 1 Million Euro

Schuldenstand Ende 2023 600.000 Euro

Schuldenstand Ende 2024 570.000 Euro

Gewerbegebiet Nord Das Gewerbegebiet Inchenhofen-Nord kann erweitert werden. Der Gemeinderat behandelte die eingegangenen Anregungen, die sich als unproblematisch erwiesen, und fasste den Feststellungsbeschluss für die Änderung des Flächennutzungsplanes. Beim Bebauungsplan war man sich einig, dass ein pauschaler Ausschluss von luftverunreinigenden oder lösungsmittelemittierenden Betrieben nicht erfolgen soll. Eine erneute Auslegung wurde als nicht notwendig betrachtet, sodass der Satzungsbeschluss gefasst werden konnte.

Bewohner müssen Glockengeläut, aber nicht Stundenschlag hinnehmen

Bebauungsplan Süd-Ost Beim Komplex zum Gewerbegebiet wie beim Bebauungsplan Inchenhofen Süd-Ost sorgte Landschaftsarchitekt Hans Brugger jeweils für die fachliche Unterstützung. Hier hatte sich unter anderem die Bischöfliche Finanzkammer in Augsburg gemeldet. Ihren Aussagen zufolge müssen Bewohner im Umfeld von Kirchen das Glockengeläut hinnehmen. Das Zeitläuten (Stundenschläge) der Glocken sei dagegen nicht durch das Recht auf ungestörte Ausübung der Religion geschützt. Ein entsprechender Passus wird aber nicht in den Bebauungsplan aufgenommen. Seine vierte Änderung gilt nun ebenfalls als Satzung. Wer in dieser Region bauen will und sein Interesse bereits bekundet hat, der darf davon ausgehen, dass er von der Gemeinde angeschrieben wird. Der Gemeinderat wird dann einen Kriterienkatalog ausarbeiten, um die Bewerber beurteilen zu können.

Kanalsanierung Kreisstraße Nähere Informationen waren zur anstehenden Sanierung des Kanals in der Pöttmeser Straße in Inchenhofen zu hören. Die Arbeiten an der Kreisstraße starten am 15. April, ihr Abschluss ist für den 2. August vorgesehen. Dann wird voraussichtlich für ein Jahr zunächst eine provisorische Teerschicht die Straße abschließen, es steht noch der Glasfaserausbau im Gehweg an. Die Anwohner werden nicht permanent von der Zufahrt zu ihren Anwesen ausgeschlossen, hieß es weiter, allenfalls für ein, zwei Tage. Der "große Verkehr" soll weiträumig umgeleitet werden.

Termine Bürgerversammlungen Im April finden die Bürgerversammlungen in dieser Gemeinde statt, am Sonntag, 14. April, im Feuerwehrhaus Oberbachern, einen Tag später im Schützenheim Sainbach und einen weiteren Tag danach im Feuerwehrhaus Inchenhofen. Beginn jeweils um 19.30 Uhr