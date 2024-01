Mercedes beginnt in Inchenhofen während der Fahrt zu brennen

In Inchenhofen fängt ein Mercedes während der Fahrt zu brennen an. Der Fahrer kann sich retten. Die Freiwillige Feuerwehr löscht. Der Schaden ist dennoch hoch.

Ein Mercedes hat in Inchenhofen während der Fahrt zu brennen begonnen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Freitag gegen 17.15 Uhr. Der Fahrer bemerkte plötzlich Rauch an seinem Wagen. Daraufhin parkte er das Auto am Straßenrand.

Fahrer parkt Mercedes am Straßenrand: Dann beginnt das Auto zu brennen

Gleich darauf begann der Mercedes im Motorraum zu brennen. Die Freiwillige Feuerwehr Inchenhofen konnte den Brand löschen. Es entstand ein Schaden von circa 16.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Feuerwehr war die Brandursache ein technischer Defekt des Wagens. (nsi)