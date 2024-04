Sieben Autos sind unversperrt – das nutzen Diebe in Inchenhofen aus

Die unbekannten Diebe öffnen einfach die Fahrzeuge und nehmen mit, was sie brauchen können. Das ist nicht wenig. Die Polizei warnt.

Die Diebe hatten es leicht: In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte in Inchenhofen aus sieben unversperrten Autos Wertgegenstände geklaut.

Laut Polizei waren die betroffenen Fahrzeuge in der Hanfgarten-, Prof.-Hegenauer- und Jahnstraße sowie im Antoniusweg und am Hölzlberg geparkt. Der Wert des erbeuteten Bargelds und sonstiger Wertgegenstände beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizeiinspektion Aichach bittet unter 08251/8989-11 um Zeugenhinweise. Sie weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, geparkte Fahrzeuge immer abzusperren und keine Wertgegenstände offen sichtbar im Fahrzeug liegenzulassen. (AZ)