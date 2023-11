Touren durch Inchenhofen: "Keine Denkverbote" beim neuen Marktzentrum

Plus Bei zwei Touren durch Inchenhofen stellt das Architekturbüro Brugger im Rahmen des Gemeindeentwicklungsprogramms seine Ideen vor. Bürger bringen Anregungen ein.

Vor allem die Belastung durch den Verkehr macht den Bewohnerinnen und Bewohnern von Inchenhofen zu schaffen. Das war am Samstag bei den beiden Touren durch die Gemeinde immer wieder Thema. Sie waren Teil des Entwicklungskonzeptes, bei dem die Gemeinde die Bevölkerung mit ins Boot nehmen will. Jeweils rund 20 Interessierte gingen bei den Touren mit, bei denen Landschaftsarchitekten des Büros Brugger Ideen vorstellten. Eines möchte die Gemeinde bald angehen.

Den „Stachus von Leahad“ nennen die Inchenhofener den Bereich rund um die Wallfahrtskirche, der täglich von Fahrzeugen stark frequentiert ist. Auch am Samstag war es dort nicht wirklich ruhig. Teilweise mussten Architekt Felix Brugger und Ulrike Hörl vom Büro Brugger sogar einen Moment unterbrechen, weil ihre Ausführungen sonst im Verkehrslärm untergegangen wären.