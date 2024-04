Vierstelliger Schaden: Mercedes in Inchenhofen zerkratzt

In der Beethovenstraße in Inchenhofen zerkratzt eine unbekannte Person zwischen Samstag und Montag ein geparktes Auto. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Eine Unbekannte oder ein Unbekannter hat zwischen Samstag, 30. März um 17 Uhr, und Montag, 1. April um 16.30 Uhr ein Auto in Inchenhofen zerkratzt. Der beschädigte Mercedes stand laut Polizeibericht in diesem Zeitraum in der Beethovenstraße. Der Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Die Polizei Aichach nimmt unter Telefon 08251/89890 Hinweise entgegen. (AZ)