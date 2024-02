Pöttmes

Glasfaserausbau in Pöttmes: DSL mobil nimmt noch Nachzügler auf

Im Kernort von Pöttmes sowie im Ortsteil Handzell treibt die Firma DSL mobil eigenwirtschaftlich den Glasfaserausbau voran. Nun teilte sie laut Bürgermeister Mirko Ketz mit, dass sie auch noch Nachzügler aufnehmen will, die sich ursprünglich bei einem anderen Anbieter angemeldet hatten.

Der Glasfaserausbau stellt manche Anwohnerinnen und Anwohner in Pöttmes weiterhin vor Probleme. Die Firma DSL mobil übernimmt ihn im Bereich des Kernortes und in Handzell eigenwirtschaftlich. Parallel zu ihr hatte anfangs auch eine Tochter der Deutschen Telekom um Kunden geworben. Sie verfolgte jedoch die Ausbaupläne nicht weiter. Kunden, die sich bei ihr für den Glasfaserausbau angemeldet hatten, blieben unversorgt. Doch das soll sich ändern.

Nach Anfragen von Betroffenen hatte Gemeinderat Gerhard Schnell (CSU) die Sache vor Kurzem im Gremium angesprochen. Bürgermeister Mirko Ketz sagte zu, beim Wettbewerber DSL mobil nachzufragen, ob dort noch Menschen aufspringen könnten, die sich ursprünglich bei der Telekom-Tochter angemeldet hatten.

