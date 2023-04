Die Premiumschule für Affing hat ihren Preis

Plus Die Kosten für die Affinger Grundschule werden auf 13 Millionen Euro geschätzt. Hier noch 1,3 Millionen Euro für eine Ersatzschule draufsatteln? Das ist zu viel.

Es ist kein Kinderspiel, eine Schule bei vollem Betrieb umzubauen und zu erweitern. Da ist es verständlich, dass den Verantwortlichen Angst und Bange wird vor einer zweijährigen Bauzeit, wie sie der Affinger Grundschule ins Haus steht. Verständlich ist auch, dass sie sich eine Ausweichmöglichkeit wünschen.

Doch das Schulprojekt wird auf rund 13 Millionen Euro geschätzt. Weitere 1,3 Millionen Euro würde eine Containeranlage kosten, in der während der Bauphase alle Klassen unterkommen. Angesichts dieser Dimensionen ist es mehr als mutig, dieses 1:1-Ersatzprovisorium zu fordern. Der Gemeinderat empfindet das völlig zu Recht als Zumutung. Wegen der Finanzlage hatten sich viele Mitglieder ohnehin nur mit Mühe zu einem Ja durchringen können.