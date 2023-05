Geht der Vatertag auch ohne Brauereifest?

Plus Beim Kühbacher Brauereifest stellen sich zum Auftakt zahlreiche Väter im Festzelt ein. Doch nicht nur sie feiern gerne. Es ist eine Option für alle.

Ja, natürlich passt der Termin wie der Topf auf den Deckel. Und natürlich kommt der traditionelle Himmelfahrtstag als Termin fürs Kühbacher Brauereifest nicht von ungefähr. Es ist ein tolles Angebot für alle Väter, die am Vatertag gerne feiern gehen. Aber nicht nur für sie.

Das Brauereifest in Kühbach ist, wie die Eröffnung am Donnerstag gezeigt hat, ein Magnet für Väter, Großväter und jene, die beides noch werden wollen. Aber die Männer und Burschen sind längst nicht mehr unter sich. Viele bringen ihre Kinder und Frauen oder Freundinnen mit. Der "Vatertag" auf dem Brauereifest wird immer mehr zum Familientag. Der Akzeptanz und der Attraktivität tut das keinen Abbruch. Eher im Gegenteil.