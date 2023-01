Hohe Zinsen: Schlechte Zeiten für Häuslebauer im Wittelsbacher Land

Plus Für das laufende Jahr glauben Experten nicht an eine Trendwende. Für viele bedeutet das, dass sie ihren Traum vom Haus erstmal begraben müssen.

Zugegeben, die Zinsen waren zwischenzeitlich fast schon unverschämt günstig. Das hatte jedoch die positive Folge, dass der Traum vom Eigenheim auch für Familien mit wenig Eigenkapital und einem nicht exorbitant hohen Einkommen trotz recht hoher Grundstücks- und Hauspreise möglich war. In der Folge schossen auch in den Gemeinden im Landkreis Aichach-Friedberg die Häuser aus dem Boden. Überall wurde fleißig gebaut. Das könnte nun vorüber sein. Die Gesamtlage aktuell ist für Häuslebauer – und die, die es werden wollen – alles andere als rosig.