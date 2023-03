Kriminalität: Die heile Welt existiert auch im Wittelsbacher Land nicht

Plus Der Landkreis Aichach-Friedberg ist trotzdem ein sicheres Pflaster. Das zeigen die Zahlen der aktuellen Kriminalitätsstatistik. Darum würden uns viele beneiden.

Bayern bleibt das sicherste Bundesland. Hier gab es im vergangenen Jahr 4260 Straftaten je 100.000 Einwohner. Im Landkreis Aichach-Friedberg ist die Zahl mit 2086 nicht einmal halb so hoch. Wenn der Freistaat schon als sicher gilt, was ist dann das Wittelsbacher Land? Eine Festung?