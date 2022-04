Mehl und Öl gibt es genug: Schluss mit dem Hamstern

Plus Wer Mehl und Öl hamstert, sorgt dafür, dass noch mehr Menschen hamstern. Dabei gibt es bei uns genug Lebensmittel für alle. Und Wichtigeres als Sonnenblumenöl.

Es klingt makaber: In der Ukraine kämpfen die Menschen tagtäglich um ihr Leben und bei uns rangeln die Menschen um Sonnenblumenöl und Weizenmehl. Und sind am Ende womöglich empört oder erzürnt darüber, dass sie ohne ihre Lieblingssorte nach Hause gehen müssen. Deshalb hamstern viele Mehl und Öl, wenn es in den Regalen steht.

