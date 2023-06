Noch nie war das Angebot auf der Paartalbahn so gut wie heute

Plus Vor 50 Jahren wurde im Landkreis ernsthaft über die Stilllegung der 150 Jahre alten Linie diskutiert. Was sich alles verändert hat und welche Wünsche es noch gibt.

Wir brauchen gar nicht zurück in die 70er zu schauen: Im neu gebildeten Landkreis Aichach-Friedberg wurde vor einem halben Jahrhundert ernsthaft über die Stilllegung der Paartalbahn diskutiert. Es reicht schon ein Zeitsprung ins Jahr 2009: Der Aichacher Bahnhof ist marode, es gibt keine Toiletten, die Triebwagen sind veraltet und die Verbindungen überschaubar. Mit 860.000 Zugkilometern im Jahr ist das Angebot zwar deutlich besser als noch in den 80er- und 90er-Jahren. Damals wurde der Verkehr auf der traditionsreichen Strecke mit etwa 450 .000 Zugkilometern auf Sparflamme gedrosselt.

Heute sind es dagegen insgesamt rund 1,4 Millionen Kilometer pro Jahr auf der Strecke zwischen Augsburg und Ingolstadt - das ist mehr als eine Verdreifachung. Die neuen Triebfahrzeuge werden immer noch mit Diesel angetrieben, sind aber deutlich umweltfreundlicher und bieten einen ganz anderen Komfort für die Fahrgäste. Das Aichacher Bahnhofsgebäude ist saniert, es gibt ein Café und Parkplätze, die AVV-Buslinien im Wittelsbacher Land kreuzen sich hier, die Radlständer sind modern und immer gut belegt und jetzt kommt der Halbstundentakt nach Augsburg an Samstagen.