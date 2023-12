Kühbach

Ab Januar gelten neue Gebühren für Abwasser in Kühbach

Plus In der Marktgemeinde Kühbach gelten ab dem neuen Jahr neue Gebühren unter anderem fürs Abwasser. Ihre Kalkulation läuft derzeit allerdings noch.

Von Gerlinde Drexler

Die Gebühren für Abwasser und Bestattungseinrichtungen werden in der Gemeinde Kühbach gerade neu kalkuliert. Sie sollen ab Januar greifen. Bis dahin werden die Nachkalkulationen aber noch nicht vorliegen. Der Gemeinderat fasst in der Sitzung am Dienstag deshalb einen sogenannten Rückwirkungsbeschluss für die Festsetzung der Gebühren. Außerdem bekam er überraschenden Besuch.

Unter anderem die Einführung neuer Bestattungsformen wie Urnenstelen, die Energiekriese und die damit verbundenen Kostensteigerungen machten es notwendig, Gebühren neu zu kalkulieren. Die Gemeinde beauftragte die Kubus Kommunalberatung mit der Nachkalkulation der Gebühren für Abwasser und Bestattungseinrichtungen sowie der Beiträge der Entwässerungseinrichtungen.

