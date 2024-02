Kühbach

vor 17 Min.

Am Radersdorfer See wird ein Mobilfunkmast aufgestellt

Ein Mobilfunkmast soll hinter der Wasserwacht am Radersdorfer See aufgestellt werden. Unser Bild zeigt eine andere Anlage.

Plus Die neue Funkübertragungsstation im Kühbacher Ortsteil Radersdorf soll hinter dem Wasserwachthaus stehen. Die Badegäste sollen möglichst wenig davon sehen.

Von Gerlinde Drexler

Hinter der Wasserwacht am Radersdorfer See wird eine Funkübertragungsstation aufgestellt. In seiner Sitzung am Dienstag stimmte der Kühbacher Gemeinderat dem Bauantrag dafür zu. Bereits 2019 hatte er grünes Licht für den Standort der Mobilfunkanlage gegeben. Badegäste sollen von den Transformatoren am Boden nichts sehen, den Mast kann die Eingrünung aber nicht verdecken.

2019 hatte der Gemeinderat die Fläche der Telekom als Standort vorgeschlagen. Ein Jahr später war der Mietvertrag geschlossen worden, der inzwischen an die Firma Vantage Towers übertragen wurde. Sie stellte nun den Antrag auf den Bau einer Funkübertragungsstation mit Schleuderbetonmast. Ein kleiner Teil der Transformatoren wäre vom Campingplatz aus sichtbar gewesen, teilte Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher auf telefonische Nachfrage mit. Durch die von der Unteren Naturschutzbehörde geforderte Eingrünung soll die Anlage in den vorhandenen Bewuchs eingebunden werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen