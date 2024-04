Der TSV Kühbach feiert seinen 100. Geburtstag mit Zauberei und Spielen

Im Juli feiert der TSV Kühbach drei Tage sein 100-jähriges Bestehen. Neben "Spielen ohne Grenzen" steht eine Partynacht auf dem Programm. Was noch geplant ist.

Beim Turn- und Sportverein Kühbach naht die dreitägige Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Bestehen. Das Fest war auch Thema bei der Jahreshauptversammlung des Vereins in der Stockschützenhalle am Sportpark, zu der knapp 100 Besucherinnen und Besucher kamen. Gegründet wurde der TSV am 16. Juli 1924. Der 100. Geburtstag wird von Freitag, 12. Juli, bis Sonntag, 14. Juli, gefeiert.

Zum Auftakt gibt es einen Dankeschön-Abend exklusiv für Mitglieder und geladene Gäste. Illusionist Tom Beck aus München steht dafür auf dem Programm. Die Einladungen werden laut Vereinsangaben nach Ostern an die Mitglieder verteilt und berechtigen dann zum Ticketkauf beim TSV oder bei Top Sonne.

Bei der 100-Jahrfeier des TSV Kühbach gibt es am 13. Juli eine Partynacht

Der Samstag, 13. Juli, steht unter dem Motto "Spiele ohne Grenzen". Von 10 bis 17 Uhr stellen sich die fünfköpfigen Mannschaften, die zum Beispiel aus Familien, Vereinen oder Freunden bestehen können, einem Parcours der TSV-Sportarten. Nach dem sportlichen Teil startet um 19 Uhr eine Partynacht. Auch hierfür wird es einen Kartenvorverkauf geben, es sind aber alle Gäste aus nah und fern willkommen. Für den Festsonntag am 14. Juli ist ein Spielfest mit Erlebnisprogramm geplant. Dabei erhält um 11 Uhr auch die Tennisanlage endlich ihren kirchlichen Segen. Vorgesehen sind neben Verpflegung durch die Ortsvereine auch Kinderschminken und Lebend-Kicker.

Ein Bild von der 75-Jahrfeier des TSV Kühbach im Juli 2000. Es zeigt Bernd Haberl mit Heimatforscher Karl Christl und Bürgermeister Heribert Oberhauser. Christl und Oberhauser haben die Chronik zum 75-jährigen Bestehen zusammengestellt. Bernd Haberl und Tom Hutter haben sich federführend um die Chronik zum 100. Geburtstag gekümmert. Foto: Helene Monzer

Die Chronik zum Vereinsjubiläum wurde federführend von Tom Hutter und Bernd Haberl erstellt. Der Verkaufsstart der 500 Hefte ist beim Kühbacher Brauereifest. Ab 1. Mai gibt es in begrenzter Menge auch ein eigenes Festbier. So soll ein Filz-Sixpack mit Vereinslogo in den Handel kommen. 7200 Flaschen sollen dazu extra etikettiert werden. Wie schnell sie vergriffen sein werden, ist offen, doch bei den Anwesenden der Präsentation war schon einiges Interesse zu spüren.

