Eingeschlafener 83-Jähriger überschlägt sich bei Kühbach mit seinem Auto

Am Samstag gerät ein eingeschlafener Autofahrer mit seinem Wagen auf der St 2084 bei Kühbach auf die Gegenfahrbahn. Es entsteht ein hoher vierstelliger Schaden.

Ein 83-Jähriger hat am Samstag auf der Staatsstraße 2084 auf dem Weg von Gachenbach nach Kühbach auf Höhe Mangelsdorf mit seinem Auto einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei schlief der Autofahrer gegen 14.55 Uhr am Steuer ein, geriet in den Gegenverkehr und überschlug sich anschließend.

83-Jährigen erwartet nach Unfall bei Kühbach eine Anzeige

Andere Verkehrsteilnehmer blieben bei dem Unfall verschont. Der 83-Jährige verletzte sich laut Polizeibericht leicht, an seinem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)