Kühbach

vor 48 Min.

Jury verkündet beim Vorlesewettbewerb überraschende Entscheidung

Plus 13 Schulsiegerinnen und -sieger treten in der Kühbacher Schule beim Zwischenentscheid für den Sieger aus dem Landkreisnorden an.

Von Gerlinde Drexler

Die einen wippen nervös mit dem Fuß, andere fahren mit dem Finger die Zeilen nach, während sie vorlesen. Jeder der 13 Schulsiegerinnen und -sieger, die am Dienstag beim Vorlesewettbewerb angetreten sind, hat eine andere Methode, mit der Anspannung umzugehen. In der Grund- und Mittelschule in Kühbach werden beim Zwischenentscheid die drei besten Vorleser aus dem Landkreisnorden ermittelt. Die Viertklässler machen es der fünfköpfigen Jury schwer, die am Ende eine überraschende Entscheidung verkündet.

