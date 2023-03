Kühbacher müssen sich auf eine längere Baustelle einstellen

Plus Die Schrobenhausener Straße wird ab April immer wieder gesperrt. Bei der Bürgerversammlung sind auch die neuen Bauplätze ein Thema. Der Preis ist noch offen.

Einen gewaltigen Sprung nach oben hat im vergangenen Jahr die Gewerbesteuer im Markt Kühbach gemacht. Mit rund 15 Millionen Euro nahm die Gemeinde etwa sechsmal so viel wie sonst ein. Das wecke Begehrlichkeiten, sagte Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher auf der Bürgerversammlung am Dienstag. Für die vielen anstehenden Projekte brauche der Markt das Geld aber auch, erklärte er den rund 90 Zuhörerinnen und Zuhörern. Die Kühbacher müssen sich vor allem auf eine längere Baustelle einstellen.