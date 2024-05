Kühbach

Landwirt plant Bau einer großen Halle neben der Paarer Kirche

Zu allen Jahreszeiten ist die Kirche St. Laurentius und Stephanus in Paar (Markt Kühbach) ein schönes Fotomotiv. Der Gemeinderat lehnt den Bau einer Halle neben dem Baudenkmal ab.

Plus Die Kirche St. Laurentius und Stephanus in Paar ist ein Baudenkmal. Eine landwirtschaftliche Mehrzweckhalle in ihrem Umfeld kann sich der Gemeinderat nicht vorstellen.

Von Gerlinde Drexler

Die Kirche St. Laurentius und Stephanus in Paar ( Kühbach) ist ein Baudenkmal. Im Umfeld dieses Gotteshauses plant ein Landwirt nun eine landwirtschaftliche Mehrzweckhalle. Dem Marktgemeinderat Kühbach gefällt das nicht.

Der Landwirt möchte die Halle anstelle eines nicht mehr genutzten Kälberstalles bauen. Doch der geplante Neubau in der Kirchstraße steht dem Gemeinderat zu wuchtig und zu nah an der denkmalgeschützten Kirche. In der jüngsten Sitzung gab es deshalb mehrere kritische Stimmen.

