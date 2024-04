Sie hat's geschafft: Linnea Klee ist im Bierkönigin-Finale

Das Online-Voting endet mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Daran ist auch die 22-jährige Brauerin der Kühbacher Brauerei beteiligt. So geht es jetzt weiter.

Sie hat es geschafft: Linnea Klee ist im Finale zur Wahl der Bayerischen Bierkönigin. Die 22-Jährige, die als Brauerin in der Brauerei Kühbach arbeitet, erreichte beim Online-Voting des Bayerischen Brauereiverbundes mit 33,54 Prozent den zweiten Platz unter den fünf Kandidatinnen. Sie lieferte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Eva Singer aus Gräfenberg in Oberfranken, die sie mit 33,91 Prozent zum Ende des Votings noch ganz knapp überholt hat.

Für Klee rückt damit ein Traum, den sie schon seit sechs Jahren hat, in greifbare Nähe. Denn seit sie 16 Jahre alt ist, will sie Bayerische Bierkönigin werden. Damals war ihr schon klar, dass sie beruflich einmal mit dem Gerstensaft zu tun haben will. Ihr Berufsziel Brauerin und Mälzerin hat die 22-Jährige inzwischen erreicht. Im vergangenen Jahr schloss sie ihre Ausbildung ab. Auch die Altersbegrenzung, nach der man mindestens 21 Jahre alt sein muss, um sich als Bierkönigin bewerben zu können, ist jetzt kein Thema mehr.

Kühbacher Brauerin ist eine von 52 Bewerberinnen um den Bierkönigin-Titel

Klee war eine von 52 Bewerberinnen für den Titel. Der Bayerische Brauereiverbund hatte 24 von ihnen zum Casting gebeten, aus denen die sechsköpfige Jury sechs junge Damen ausgewählt hatte. Dass beim Online-Voting nur für fünf Mädels Stimmen abgegeben werden konnten, lag daran, dass eine Bewerberin ausgestiegen war.

Nun steht die 22-Jährige also zusammen mit drei anderen Kandidatinnen im Finale und darf sich am Donnerstag, 16. Mai, im Löwenbräukeller in München vor Publikum und einer Jury präsentieren. Die Stimmen von Jury und Gästen entscheiden letztendlich, wer Bayerische Bierkönigin wird. Die Platzierungen aus dem Online-Voting spielen dann keine Rolle mehr. Jede Teilnehmerin beginnt am Wahlabend "bei null".

