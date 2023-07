Überall Baustellen: Immer wieder sind in Kühbach Straßen gesperrt

Kanalbauarbeiten in Kühbach machen die Sperrung mehrerer Straßen nötig. Sie dauern voraussichtlich bis 30. September an. Auch am neuen Baugebiet geht's los.

Wer derzeit durch Kühbach fahren will, hat es nicht leicht. Wegen der Kanalbauarbeiten sind mehrere Straßen gesperrt. In der kommenden Woche steht außerdem die Umverlegung der Wasserleitung für das neue Baugebiet „An der Falterbreite“ an, wie Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag mitteilte.

Für das neue Baugebiet "An der Falterbreite" beginnt in der kommenden Woche Umverlegung der Wasserleitung. Foto: Gerlinde Drexler

Wer durch Kühbach fährt, steht derzeit immer wieder vor "Durchfahrt-Gesperrt-Schildern". „Es ist gerade schwierig, durch Kühbach durchzufahren“, sagte der Bürgermeister. Wegen der Kanalerneuerung ist die Schrobenhausener Straße zwischen der Kreuzung Paarer Straße/Aichacher Straße und der Kreuzung Schulstraße/Pfarrer-Knaus Straße bis voraussichtlich 30. September gesperrt.

Auch Pfarrstraße, Windener Straße und Hopfenstraße sind gesperrt

Nach einem Jour fixe mit der Baufirma und dem Ingenieurbüro war Kerscher allerdings zuversichtlich, dass der Termin eingehalten werden kann. Er bat um Verständnis darum, „weil es überall zwickt“. Denn gesperrt sind wegen der Kanalbauarbeiten momentan außerdem die Pfarrstraße, Windener Straße und die Hopfenstraße.

Bei einer „mobilen Sitzung“ mit dem Fahrrad hatten vor Kurzem 13 Mitglieder des Gemeinderates zusammen mit dem Bürgermeister und zwei Mitarbeitern des Bauamtes, Roland Bux und Werner Jungbauer, unter anderem die Kanalbauarbeiten an der Schrobenhausener und der Windener Straße in Augenschein genommen. Auch das neue Baugebiet „An der Falterbreite“ mit den geplanten 41 Bauplätzen hatten sie besucht. In puncto Erschließung werde dort bis zu den Ferien einiges passiert sein, sagte Kerscher in der Sitzung. In der kommenden Woche steht die Umverlegung der Wasserleitung an.