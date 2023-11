Unbekannter bricht Opferstöcke in Kühbach auf

Bereits Ende Oktober erbeutete ein Unbekannter einen mittleren zweistelligen Betrag. Der Sachschaden ist höher.

Wie die Polizei mitteilt, sind bereits am 29. Oktober zwischen 11 und 16 Uhr zwei Opferstöcke in der Kirche St. Magnus in Kühbach aufgebrochen worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen erbeutete er dabei einen mittleren zweistelligen Betrag.

Der Sachschaden liegt mit schätzungsweise 200 Euro deutlich über der Beute. Die Polizei bittet um Hinweise unter 08251/89890. (inaw)