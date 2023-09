73-Jährige überschlägt sich zwischen Altomünster und Indersdorf mit Auto

Zwischen Altomünster und Markt Indersdorf kommt eine 73-jährige Autofahrerin von der Straße ab und überschlägt sich. Die Feuerwehr muss sie aus ihrem Auto befreien.

Eine 73-Jährige aus dem Gemeindebereich Altomünster hat sich am Mittwoch in Markt Indersdorf (Landkreis Dachau) mit ihrem Auto überschlagen. Sie wurde in ihrem Wagen eingeklemmt.

Die Frau war gegen 11.35 Uhr mit ihrem Auto der Marke Suzuki auf der Ortsverbindungsstraße von Markt Indersdorf in Richtung Altomünster unterwegs gewesen. Zwischen den Ortschaften Eichhofen und Tiefenlachen verlor sie nach Polizeiangaben aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen.

Feuerwehren befreien eingeklemmte 73-Jährige nach Unfall aus ihrem Auto

Dieser kam nach links von der Straße ab, überschlug sich und blieb in einem angrenzenden Acker auf der Seite liegen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Altomünster, Markt Indersdorf und Eichhofen befreiten die leicht verletzte Frau aus ihrem Auto. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Der Suzuki wurde abgeschleppt. An ihm entstand Totalschaden von etwa 15.000 Euro. (nsi)