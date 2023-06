Auto fängt während der Fahrt Feuer und brennt komplett aus

Während der Fahrt bemerkt ein 34-Jähriger bei Markt Indersdorf, dass Rauch aus dem Motorraum seines Autos kommt. Er kann sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Ein Auto ist am Samstag im Landkreis Dachau ausgebrannt. Wie die Polizei berichtet, war ein 34-Jähriger mit seinem Auto zwischen den Markt Indersdorfer Ortsteilen Lochhausen und Stangenried unterwegs, als er während der Fahrt plötzlich Probleme mit einem Ford bemerkte: Aus dem Motorraum drang Rauch. Der Fahrer fuhr sofort rechts ran und konnte das Auto noch rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen, bevor dieses in Brand geriet.

Was die Feuerwehr zur Brandursache des Autos in Markt Indersdorf sagt

Das Auto brannte vollständig aus. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Markt Indersdorf und Langenpettenbach waren vor Ort und löschten das Auto ab. Laut Feuerwehr handelte es sich um einen technischen Defekt, so die Polizei. (bac)