Festnahme nach sexuellem Übergriff auf eine Jugendliche in Markt Indersdorf

Nachdem in Markt Indersdorf eine junge Frau belästigt wird, richtet die Polizei eine Ermittlungsgruppe ein und nimmt schließlich einen 35-jährigen Tatverdächtigen fest. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einem sexuellen Übergriff auf eine Jugendliche in Markt Indersdorf (Landkreis Dachau), der sich am Montag, 15. Januar, zugetragen hat, meldet das Polizeipräsidium Oberbayern Nord eine Festnahme. Die Polizei hat einen 35-jährigen Tatverdächtigen aus Röhrmoos (ebenfalls Kreis Dachau) verhaftet. Es werden jetzt weitere Zeugen für den Vorfall gesucht.

Dieser ereignete sich am frühen Abend des 15. Januars. Dabei wurde die Jugendliche beim Warten an einer Bushaltestelle in Markt Indersdorf von dem fremden Mann angesprochen. Dieser wurde nach Polizeiangaben im weiteren Verlauf an einem nahegelegenen Carport sexuell übergriffig und flüchtete im Anschluss. Die junge Frau zeigte die Tat am selben Abend bei der Polizei an.

Übergriff in Markt Indersdorf: Tatverdächtiger ist in Haft

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck betrieb daraufhin umfangreiche Ermittlungen zur Identifizierung des Täters. Hierfür wurde eigens eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die den 35-jährigen Verdächtigen schließlich festnahm. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wurde der Mann dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Es wurde Haftbefehl erlassen und der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen haben laut Mitteilung ergeben, dass der Mann bereits am Nachmittag des 15. Januars im Ortsbereich Markt Indersdorf Frauen angesprochen haben soll. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 08141/6120 zu melden. Der Tatverdächtige ist ein Asylsuchender. Er trug zum Tatzeitpunkt eine dunkelblaue Winterjacke, eine dunkle Hose und hatte einen kurzen, dunklen und grau melierten Bart. Er sprach Arabisch. (AZ)