Ampel und Kreuzungsumbau in Mühlhausen werden noch teurer

Der Umbau der Kreuzung am Gewerbegebiet, die zugleich eine Ampelanlage bekommen soll, steht in der Diskussion. Die Baukosten werden inzwischen auf 1,2 Millionen Euro geschätzt.

Plus Die Kosten für den Umbau des Verkehrsknotenpunktes in Mühlhausen werden inzwischen auf 1,2 Millionen Euro geschätzt. Das ist dem Affinger Gemeinderat zu viel. Gibt es noch Einsparpotenzial?

Von Carmen Jung

In diesen Wochen sollte die Kreuzung am Gewerbegebiet in Mühlhausen umgebaut und mit einer Lichtsignalanlage versehen werden. Diese Pläne haben sich im Frühjahr zerschlagen. Das Projekt wurde auf 2024 verschoben. Doch seit der Affinger Gemeinderatssitzung am Dienstag steht der Kreuzungsumbau ganz grundsätzlich in der Kritik. Sie entzündete sich an den Baukosten, die sich erneut satt erhöht haben.

Für die Planer hatte sich erst zu Jahresbeginn herausgestellt, dass die Maßnahme komplizierter umzusetzen ist als gedacht. Einen Eindruck davon lieferte der Überblick über die inzwischen mit allen Beteiligten abgestimmten zehn Bauphasen, die Christian Kästner und Gerhard Hopf vom Büro Sweco sowie Timotheus Wischniowski vom Büro Schlothauer und Wauer präsentierten. Dabei gab Kästner zu, man habe die Maßnahme "zunächst vielleicht zu simpel eingeschätzt".

