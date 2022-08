Mühlhausen

vor 17 Min.

Im Ludwigshof am See werden bald Wochenendhäuschen gebaut

Erhöhter Blick auf das Erholungsgebiet Ludwigshof am See bei Mühlhausen. Rechts und links sind die Dauercampingplätze zu sehen. Rechts im Hintergrund ist der Flughafen zu sehen.

Plus Die Campinganlage Ludwigshof am See in Mühlhausen rüstet sich für die Zukunft. Das neue Standbein bilden Wochenendhäuschen. Wann und wie sie gebaut werden.

Von Carmen Jung

Draußen brummt der Verkehr auf der Staatsstraße Richtung Augsburg. Nur gut 100 Meter westlich ist Urlaub angesagt. Auf der Campinganlage Ludwigshof in Mühlhausen ist der Straßenlärm kaum noch zu hören. Ein Mädchen taucht im See unter und spritzend wieder auf. Dieser frühe Nachmittag im August ist beschaulich. In der Luft liegt Erholung. So soll es bleiben im Ludwigshof. Das wünschen sich die Besitzerinnen Anita Bauer und Angelika Spitzer - und doch haben sie große Pläne für ihre Freizeitoase.

