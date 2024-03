Unbekanntes Auto beschädigt Opel Corsa in Mühlhausen

Der Kleinwagen ist von Sonntag auf Montag Am Anger abgestellt. In dieser Zeit wird er angefahren. Die Aichacher Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht zum Montag ist in Mühlhausen ( Affing) ein geparkter Opel Corsa angefahren worden. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Verursacher machte sich aus dem Staub.

Der Corsa war laut Polizei von 22 Uhr am Sonntag bis 7.40 Uhr am Montag Am Anger abgestellt. In dieser Zeit fuhr ein unbekanntes Auto den Kleinwagen an. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen unter 08251/8989-11. (AZ)