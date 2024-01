Bewohner trifft Dieb im Flur seiner Wohnung

Über unverschlossene Türen gelangt ein Unbekannter in eine Wohnung in Niederroth. Die Person flüchtet. Ähnliches hat ein Mann in Puchschlagen erlebt.

Plötzlich stehen wildfremde Menschen in der eigenen Wohnung: Diese unangenehme Erfahrung haben zwei Menschen im Landkreis Dachau in dieser Woche gemacht. Die Personen, die offenbar auf Diebesgut aus waren, flüchteten.

Laut Polizei stieß ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Feldstraße in Niederroth ( Markt Indersdorf) in der Nacht zum Mittwoch gegen Mitternacht im Flur seiner Wohnung unvermittelt auf den fremden Mann. Dieser hatte sich offensichtlich über die unversperrten Haus- und Wohnungstüren Zugang verschafft und suchte in der Wohnung mit einer Taschenlampe nach Wertgegenständen. Als der Bewohner den Unbekannten ansprach, flüchtete er zu Fuß auf die Dachauer Straße Richtung Markt Indersdorf.

Die beiden Unbekannten steigen in einen weißen Kleintransporter

Am Dienstagmorgen hatte sich bereits ein ähnlicher Vorfall im Schwabhausener Ortsteil Puchschlagen ereignet. Dort hatten sich zwei Männer ebenfalls über eine unverschlossene Tür Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße verschafft und den Eingangsbereich durchsucht. Als ein Bewohner die beiden gegen 7.30 Uhr bemerkte, entfernten sie sich laut Polizei zunächst zu Fuß und stiegen dann im Bereich der Hauptstraße in einen weißen Kleintransporter. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug mit ungarischer Zulassung in Richtung Kreuzholzhausen. Die Männer werden beide als etwa 40 Jahre alt und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben.

Weil die Täter gestört wurden, hatten sie keine Gelegenheit Beute zu machen. In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei dringend, Haustüren auch bei nur kurzer Abwesenheit oder bei Anwesenheit im Haus stets abzuschließen. (AZ)