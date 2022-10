Bürgerversammlung: Stabile Finanzen und neue Baugebiete in Obergriesbach

Plus In Obergriesbach fand erstmals seit Längerem wieder eine Bürgerversammlung statt. Darin ging es unter anderem um die Gemeindefinanzen, Baugebiete und die Energiekrise.

Jürgen Hörmanns erste Bürgerversammlung als Rathauschef war in vielerlei Hinsicht anders. Erst kurz vor 19 Uhr füllte sich der mit Tischen und Stühlen ausgestattete Saal im Gemeinschaftshaus langsam. Altbürgermeister Josef Schwegler und einige Gemeinderäte mitgezählt, waren es keine 30 Gäste, die Hörmann kurzerhand zu bis zu zwei Getränken einlud.