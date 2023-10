Hohe Baulandpreise enttäuschen Zahlinger

In der Bürgerversammlung in Obergriesbach wird Kritik an den Baulandpreisen in Zahling geübt. Ein ehemaliger Gemeinderat zeigt sich enttäuscht.

Die Baulandpreise sind im Laufe der vergangenen Jahre gestiegen, nicht selten in einem Maße, das man sich vorher kaum hatte vorstellen können. Bei der Bürgerversammlung in Obergriesbach sprach Konrad Achter aus Zahling diese Entwicklung mit kritischen Worten an: "Das können sich die Einheimischen nicht mehr leisten." Die Einwohnerschaft hatte schon mehrfach die Preisgestaltung beim neuen Baugebiet in Zahling kritisiert.

Der Mann, der von 1990 bis 1996 selber im Gemeinderat saß, rügte dieses Gremium: "Ihr befeuert die Preise, anstatt den Ball flach zu halten. Ich bin enttäuscht vom Gemeinderat." Beim Baugebiet am Bahnhof in Obergriesbach war ein Quadratmeterpreis von 395 Euro festgelegt worden, im Ortsteil Zahling wurden 15 Euro weniger verlangt. Am Ende seiner ausführlichen Darstellung des Themas gab es Applaus für Achter.

Bürgermeister versteht die Kritik an den Baulandpreisen

Bürgermeister Jürgen Hörmann zeigte Verständnis: "Natürlich ist das teuer, ich stehe zu deinen Argumenten." Dann verwies er auf das große Interesse an den Plätzen am Bahnhof. Dort standen sieben Grundstücke 21 Bewerbern gegenüber. Wer in Zahling privat einen Bauplatz erwerben möchte, der müsse 30 bis 50 Prozent mehr zahlen als beim Erwerb von der Gemeinde. Und in Obergriesbach würde man für freie Flächen gar das Doppelte dessen aufbringen müssen, was in die kommunale Kasse geflossen sei. Hörmann nannte als Begründung für die Entscheidung des Gemeinderats auch die Bodenrichtwerte, die sich zwischen 350 und 490 Euro pro Quadratmeter bewegten. Der Bürgermeister versicherte angesichts dieser Zahlen: "Die Gemeinde war sich der sozialen Verantwortung bewusst."

