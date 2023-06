Obergriesbach

Kanonen und Böller feuern am Obergriesbacher Sportplatz

Plus Zum Sonnwendschießen in Obergriesbach ganz in der Nähe des Landkreismittelpunkts kommen fast 50 Handböllerschützen und mehrere Kanonen- und Standböller.

Von Katharina Wachinger

Der 21. Juni ist kalendarischer Sommeranfang und der längste Tag des Jahres. Die Sommersonnenwende wird rund um die Welt schon seit Jahrtausenden mit Ritualen gewürdigt und mit Festen gefeiert. In der Region ist vor allem das Sonnwendschießen bekannt, bei dem es lautstark zugeht. In Obergriesbach fand dieses Spektakel nun bereits zum siebten Mal in der Nähe des Landkreismittelpunkts, auf dem Fußballplatz, statt.

Der Vorsitzende des Krieger- und Soldatenvereins Obergriesbach, Berthold Schmitt, begrüßte unter den Gästen Bürgermeister Jürgen Hörmann, Altbürgermeister Josef Schwegler, den Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko, den stellvertretenden Landrat Manfred Losinger und die Vertreter der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung (BKV), Anton Spar und Hans Härtl. Von den Gästen bekam der Verein eindeutiges Lob für dieses Traditionsschießen.

