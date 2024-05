Neue Bauplatz-Verkaufsrunde in Zahling ist jetzt gestartet

Im Obergriesbacher Ortsteil Zahling werden jetzt sechs weitere Bauplätze vergeben. Bewerber müssen sich in den nächsten Wochen melden. Der Gemeinderat tagt rekordverdächtig schnell.

Der öffentliche Teil der jüngsten Obergriesbacher Gemeinderatssitzung war schnell erledigt. Daniel Schulz, der als Zweiter Bürgermeister der Gemeinde die Sitzung moderierte, weil Bürgermeister Jürgen Hörmann krankheitsbedingt fehlte, erklärte auf Rückfrage, dass binnen nur drei Minuten zwei einstimmige Beschlüsse fielen.

Zum einen wurde Daniel Schulz als stellvertretender Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Obergriesbach bestätigt. Die Wahlen dazu fanden bereits Mitte April statt. Auch darf in der Brunnenstraße in Zahling ein Anbau an eine landwirtschaftliche Trocknung errichtet werden.

Das kosten die Bauplätze im Obergriesbacher Ortsteil Zahling

Darüber hinaus wies Schulz auf den Startschuss für die nächste Bauplatz-Verkaufsrunde in Zahling hin. Im Zahlinger Baugebiet "Am Wiesenrand" stehen sechs weitere Bauplätze zum Verkauf. Der Bewerbungszeitraum hat bereits am 2. Mai begonnen und soll acht Wochen umfassen. Veräußert werden die Bauplätze zum Preis der ersten Ausschreibung: für 380 Euro pro Quadratmeter.

